Scuola: presidi Lazio,problemi connessione in diverse scuole (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - "Al di là che si adoperi il 75% o 100% di didattica a distanza, c'è un problema legato alle connessioni internet. Ci segnalano difficoltà soprattutto gli istituti che si trovano ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - "Al di là che si adoperi il 75% o 100% di didattica a distanza, c'è un problema legato alle connessioni internet. Ci segnalano difficoltà soprattutto gli istituti che si trovano ...

Agenzia_Ansa : #Scuola: i presidi si riorganizzano, ora cambia tutto Covid #ANSA - HuffPostItalia : 'Ancora una volta la politica dimostra, con i fatti, di non attribuire alla scuola quella funzione centrale per il… - Agenzia_Ansa : 'La #scuola resterà aperta'. Di Maio difende Azzolina I presidi: 'La didattica in presenza è un valore da preservar… - Cipdimanu : @robersperanza Per i contatti diretti conviventi che frequentano la scuola, i presidi dovrebbero disporre di tampon… - Cipdimanu : @piersileri Per i contatti diretti conviventi che frequentano la scuola, i presidi dovrebbero chiedere il tampone i… -