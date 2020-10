Scossa di terremoto al largo della Sicilia, epicentro nel Tirreno meridionale [DATI e MAPPE] (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una Scossa di terremoto magnitudo ML 3.6 è stata registrata nel Tirreno meridionale alle 04:52:21, ad una profondità di 33 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma a 82 km a nordest di Bagheria (Palermo). Non si registrano danni a persone o cose.L'articolo Scossa di terremoto al largo della Sicilia, epicentro nel Tirreno meridionale DATI e MAPPE MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) Unadimagnitudo ML 3.6 è stata registrata nelalle 04:52:21, ad una profondità di 33 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma a 82 km a nordest di Bagheria (Palermo). Non si registrano danni a persone o cose.L'articolodialnelMeteoWeb.

