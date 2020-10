Scontri violenti a Milano: i manifestanti anti Dpcm tentano l'assalto alla sede della Regione (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gli Scontri arrivano anche a Milano: durante la protesta di piazza contro il nuovo Dpcm, un centinaio le persone hanno lanciato fumogeni contro gli agenti. Alta tensione anche a Napoli e Torino, dalla ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gliarrivano anche a: durante la protesta di piazza contro il nuovo, un centinaio le persone hanno lanciato fumogeni contro gli agenti. Alta tensione anche a Napoli e Torino, d...

fanpage : ?? VIOLENTI SCONTRI A MILANO. Petardi e molotov contro la Polizia, momenti di panico per le strade della città - ciropellegrino : Purtroppo a #Napoli violenti scontri stasera alle manifestazioni anti #coprifuoco. - fanpage : #Napoli #Lockdown La tensione stava salendo da giorni e oggi, allo scoccare delle ore 23 è esplosa in violenti e in… - pirata_21 : Violenti scontri a #Milano contro la gestione del #COVID19 da parte del Governo. Del resto in #Lombardia sono abitu… - danielagatelli1 : RT @catlatorre: Sommosse a Milano e Torino. Non possiamo permetterci una guerra fra economia e salute. Abbiamo bisogno del Governo ma anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri violenti Scontri violenti a Milano: i manifestanti anti Dpcm tentano l'assalto alla sede della Regione Globalist.it Covid: a Napoli la protesta si trasforma in guerriglia - 26/10/2020

Sono scesi in piazza per protestare contro le misure imposte dall'ultimo DPCM ma l'ultima delle 3 giornate di Napoli si è trasformata in un'occasione di scontro violento che ha coinvolto frange ...

Violento impatto frontale, gravi i conducenti

Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio sulla strada regionale 69. Auto distrutte, ricoverati in codice rosso i due uomini alla guida BUCINE — Due automobili si sono scontrate frontalmente sulla strada ...

Sono scesi in piazza per protestare contro le misure imposte dall'ultimo DPCM ma l'ultima delle 3 giornate di Napoli si è trasformata in un'occasione di scontro violento che ha coinvolto frange ...Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio sulla strada regionale 69. Auto distrutte, ricoverati in codice rosso i due uomini alla guida BUCINE — Due automobili si sono scontrate frontalmente sulla strada ...