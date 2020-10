Sciopero della fame di tre deputati di FdI contro il lockdown che ammazza la ristorazione (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sciopero della fame e un presidio fisso dentro Montecitorio per salvare bar e ristoranti. Lo hanno indetto i deputati di Fdi, Paolo Trancassini, Salvatore Caiata e Riccardo Zucconi, presentando l’iniziativa in una conferenza stampa alla Camera, dopo aver incontrato in piazza Montecitorio le rappresentanze delle categorie e gli esercenti che operano nel settore della ristorazione colpite dalla misure di lockdown del governo. La ristorazione muore di regole assurde Oltre alla comune appartenenza a Fdi, Caiata, Zucconi e Trancassini lavorano tutti e tre nel campo della ristorazione e hanno deciso insieme di muoversi per puntare i riflettori sul rischio mortale che corre questo settore commerciale e produttivo. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 ottobre 2020)e un presidio fisso dentro Montecitorio per salvare bar e ristoranti. Lo hanno indetto idi Fdi, Paolo Trancassini, Salvatore Caiata e Riccardo Zucconi, presentando l’iniziativa in una conferenza stampa alla Camera, dopo aver incontrato in piazza Montecitorio le rappresentanze delle categorie e gli esercenti che operano nel settorecolpite dalla misure didel governo. Lamuore di regole assurde Oltre alla comune appartenenza a Fdi, Caiata, Zucconi e Trancassini lavorano tutti e tre nel campoe hanno deciso insieme di muoversi per puntare i riflettori sul rischio mortale che corre questo settore commerciale e produttivo. ...

rubio_chef : Maher al-Akhras???? dopo 92giorni di sciopero della fame (protesta per detenzione illegale), incontra e abbraccia la… - Paolo79390765 : @SecolodItalia1 Scusate la battuta, ma lo sciopero della fame per aiutare i ristoratori fa sorridere. - SecolodItalia1 : Sciopero della fame di tre deputati di FdI contro il lockdown che ammazza la ristorazione - marcofoti3 : 'Il TPL calabrese ha bisogno di molte cose: risorse, modernità e razionalità' cita #Costantino di #FILTCGIL. Sono l… - SoniaLaVera : @vocedelpatriota @FratellidItalia Lo sciopero della fame lo deve fare #Conte inoltre gli dovete far rimangiare il l… -