Scanzi contro Salvini e Meloni | “Tutti possono criticare il governo | tranne questi due qua”

Andrea Scanzi contro Salvini e Meloni. "Tutti possono criticare il governo. Ma proprio tutti. tranne questi due qua. Da mesi state dando il peggio di voi stessi. Persino dentro una pandemia mondiale. Ora, di grazia, fate silenzio e vergognatevi". Così si legge in un post pubblicato questo pomeriggio dal giornalista e scrittore, seguitissimo su Facebook. Scanzi non è certo l'unico ad attaccare i due leader della destra populista. E gli strali arrivano anche dalla stessa parte politica in cui si collocano Salvini e Meloni.

TarallucciE : RT @OryDf: Travaglio prende una legnata che se la ricorderà per tutta la vita in liguria il fattto quotidiano con sansa perde contro toti O… - michelefarrugg : RT @lauraleghista: E' polemica contro Scanzi che ha occupato due posti auto riservati ai disabili. Che esagerati, in fin dei conti uno e' d… - mmayr5 : RT @lauraleghista: E' polemica contro Scanzi che ha occupato due posti auto riservati ai disabili. Che esagerati, in fin dei conti uno e' d… - FrancoRomanini1 : Un grandissimo Andrea Scanzi senza peli sulla lingua contro Salvini e Me... - agodandaniela : @ricpuglisi @matteorenzi @GiuseppeConteIT @luigidimaio @nzingaretti @robersperanza @elenabonetti renzi prima deve t… -