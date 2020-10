Scaloppine di petto di pollo con contorno

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Se cercate una ricetta facile e veloce da preparare però gustosa per quando rientrate dall’ufficio dovete assolutamente provare questedicondi verdure. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google Newsdivino biancozucchinefunghicipolla olio extravergine di olivasalefarinapangrattatoIniziamo la preparazione delle di verdure quindi per prima cosa tagliate le verdure, quindi iniziate tagliando la cipolla e la zucchina grossolanamente. Poi accendete la fiamma sotto una padella abbastanza capiente quindi aggiungete l’olio extravergine di oliva e le cipolle. Continuate la preparazione delle di verdure quindi aggiungete anche le zucchine in padella e poi dopo ...