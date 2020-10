Sayonara Huawei Così il 5G inglese parlerà giapponese

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Dalla Cina al Giappone. Il Regno Unito di Boris Johnson vuole cambiare partner asiatico nella sua rete 5G. Dopo il bando dalla rete core della cinesein vigore fra sette anni e disposto a luglio, da Downing Street iniziano a filtrare le prime voci sulla concorrenza in arrivo. La notizia emerge dall’accordo commerciale post-Brexit siglato tra Regno Unito e Giappone. In prima fila fra i concorrenti del colosso di Shenzen nella banda ultralargac’è laNec. Il dialogo fra autorità inglesi e l’azienda era iniziato sotto traccia a maggio, quando ancora il governo studiava come escluderedalla rete. Ora l’ufficialità. La scorsa settimana, un tweet del Dipartimento per il Commercio internazionaleannunciava che la Nec ...