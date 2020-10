Sampdoria-Salernitana, Ranieri: “Tengo alla Coppa Italia, ho la mia idea di formazione” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Sampdoria affronterà martedì 27 ottobre la Salernitana nel turno valido per i trentaduesimi di Coppa Italia.Sampdoria, l’ex tecnico di Damsgaard: “Mi ricorda Michael Laudrup, entro il 2021 lo vedo in Nazionale”I blucerchiati che in campionato stanno brillando avendo ottenuto tre vittorie nelle prime cinque gare della stagione, dovranno vedersela contro la compagine campana. Ci saranno diverse novità di formazione come confermato da mister Claudio Ranieri ai canali ufficiali del club ligure."Arriva la Salernitana, squadra che sta facendo molto bene ma io voglio dare una possibilità a quei ragazzi che si stanno impegnando tantissimo e mi fanno avere dei dubbi. Li faccio giocare perchè meritano e perchè voglio ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) Laaffronterà martedì 27 ottobre lanel turno valido per i trentaduesimi di, l’ex tecnico di Damsgaard: “Mi ricorda Michael Laudrup, entro il 2021 lo vedo in Nazionale”I blucerchiati che in campionato stanno brillando avendo ottenuto tre vittorie nelle prime cinque gare della stagione, dovranno vedersela contro la compagine campana. Ci saranno diverse novità di formazione come confermato da mister Claudioai canali ufficiali del club ligure."Arriva la, squadra che sta facendo molto bene ma io voglio dare una possibilità a quei ragazzi che si stanno impegnando tantissimo e mi fanno avere dei dubbi. Li faccio giocare perchè meritano e perchè voglio ...

