Salvini posta la foto della metro affollatissima. “E Conte se la prende con palestre e ristoranti” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Salvini posta la foto della metro di Roma superaffollata e il web si scatena. «foto di stamattina, metro C di Roma fermata San Giovanni», scrive il leader della Lega sui social. «Un’assurdità. Chiudono luoghi sicuri e controllati come palestre, piscine, cinema e teatri, ma continuano a far ammassare le persone in metropolitana e sugli autobus». Tantissimi cittadini per andare a lavoro sono costretti ad assurdi assembramenti, ma su questa situazione il governo e la Raggi stanno zitti. «Sono al lavoro con sindaci e governatori della Lega – scrive ancora Salvini – perché garantire la sicurezza e al tempo stesso il lavoro ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 ottobre 2020)ladi Roma superaffollata e il web si scatena. «di stamattina,C di Roma fermata San Giovanni», scrive il leaderLega sui social. «Un’assurdità. Chiudono luoghi sicuri e controllati come, piscine, cinema e teatri, ma continuano a far ammassare le persone inpolitana e sugli autobus». Tantissimi cittadini per andare a lavoro sono costretti ad assurdi assembramenti, ma su questa situazione il governo e la Raggi stanno zitti. «Sono al lavoro con sindaci e governatoriLega – scrive ancora– perché garantire la sicurezza e al tempo stesso il lavoro ...

