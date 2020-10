Sabrina Ferilli super sexy a Tu sì que vales Ma ecco quanto costa il suo vestito “jungle”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tra esibizioni mozzafiato e gag, Tu sì quecontinua a far divertire il pubblico di Canale 5. La settima e ultima puntata andata in onda dello show coi concorrenti che si sfidano per conquistare giudici e telespettatori ha visto sempre la bellissima Belen Rodriguez, ormai padrona di casa perfetta, affiancata dal lottatore di arti marziali Alessio Sakara e dall’ex rugbista Martin Castrogiovanni. In giuria ancora Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi e infine a rappresentare il pubblico, invece, l’amatissima. Un team collaudato e vincente, a giudicare anche dai dati di ascolto, che hanno registrato un distacco netto da Ballando con le Stelle, il diretto concorrente di Tu sì que. Lo show di Milly Carlucci ha catturato l’attenzione di 4.211.000 ...