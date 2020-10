Romulus | le anticipazioni dei primi due episodi

(Di lunedì 26 ottobre 2020), la prima serie di Matteo Rovere tra mito ed emancipazione, in arrivo su Sky Atlantic: ledeiduein protolatino Alla 15esima edizione della Festa del Cinema si ritorna alle origini della storia e della leggenda con ‘‘, al tempo stesso un grande affresco epico e una realistica ricostruzione degli eventi che portarono… L'articolo Corriere Nazionale.

'Romulus', l'attesissima serie tv creata da Matteo Rovere, una produzione Sky Original, debutterà su Sky Atlantic venerdì 6 novembre alle 21.15 (sarà disponibile anche on demand).