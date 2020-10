Roma, Raggi: ‘I Casamonica pianificavano un attentato contro me e la mia famiglia’ (Di lunedì 26 ottobre 2020) “In seguito agli abbattimenti delle villette dei Casamonica vivo sotto scorta. Siamo venuti anche a sapere che stavano pianificando un attentato contro di me e la mia famiglia. A Ostia stiamo combattendo contro gli Spada, a San Basilio i Marando e ci sono zone di Roma dove mi si avvicinano per dirmi di andare avanti ma poi si allontanano perchè hanno paura di farsi vedere dai clan”. Lo ha rivelato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso della registrazione della prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show. (fonte: Dire) Roma, Raggi: ‘I Casamonica pianificavano un attentato contro me e la mia famiglia’ su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 ottobre 2020) “In seguito agli abbattimenti delle villette deivivo sotto scorta. Siamo venuti anche a sapere che stavano pianificando undi me e la mia famiglia. A Ostia stiamo combattendogli Spada, a San Basilio i Marando e ci sono zone didove mi si avvicinano per dirmi di andare avanti ma poi si allontanano perchè hanno paura di farsi vedere dai clan”. Lo ha rivelato il sindaco di, Virginia, nel corso della registrazione della prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show. (fonte: Dire): ‘Iunme e la mia famiglia’ su ...

