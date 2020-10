Roma. ‘Dammi 20 euro e ti porto il portafogli che ti ho rubato’: 40enne ucraino finisce in manette (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un’ azione sinergica fra gli agenti del Compartimento Polfer per il Lazio e gli agenti del commissariato Celio ha portato, nel pomeriggio di ieri, all’arresto per estorsione in concorso con una persona, al momento non ancora identificata, di H.V., un cittadino ucraino di 40 anni. I fatti E’ stata la segnalazione alla sala operativa della Questura di Roma della vittima ad allertare i poliziotti. “Sono stata derubata del portafogli” ha raccontato la donna “E ora mi hanno contattato per telefono chiedendomi 20 euro per avere indietro i miei documenti”. Gli investigatori hanno quindi concordato un appuntamento nei pressi di un supermercato alla stazione di Trastevere. Un agente è salito sul tram insieme alla vittima, un altro con una divisa del supermercato in prestito si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un’ azione sinergica fra gli agenti del Compartimento Polfer per il Lazio e gli agenti del commissariato Celio ha portato, nel pomeriggio di ieri, all’arresto per estorsione in concorso con una persona, al momento non ancora identificata, di H.V., un cittadinodi 40 anni. I fatti E’ stata la segnalazione alla sala operativa della Questura didella vittima ad allertare i poliziotti. “Sono stata derubata del” ha raccontato la donna “E ora mi hanno contattato per telefono chiedendomi 20per avere indietro i miei documenti”. Gli investigatori hanno quindi concordato un appuntamento nei pressi di un supermercato alla stazione di Trastevere. Un agente è salito sul tram insieme alla vittima, un altro con una divisa del supermercato in prestito si ...

