Roma, da Friedkin altri 60 milioni per l’aumento di capitale (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Si comunica al mercato la decisione del Consiglio di amministrazione di sottoporre alla prossima assemblea dei soci (il 9 dicembre 2020) la proposta di aumentare fino a 210 milioni l’importo massimo dell’aumento di capitale”. E’ quanto si legge nella relazione finanziaria della Roma che approva il progetto di bilancio del 2019. Dunque 60 milioni in … L'articolo Roma, da Friedkin altri 60 milioni per l’aumento di capitale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Si comunica al mercato la decisione del Consiglio di amministrazione di sottoporre alla prossima assemblea dei soci (il 9 dicembre 2020) la proposta di aumentare fino a 210l’importo massimo dell’aumento di”. E’ quanto si legge nella relazione finanziaria dellache approva il progetto di bilancio del 2019. Dunque 60in … L'articolo, da60per l’aumento diè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Roma, da Friedkin altri 60 milioni per l’aumento di capitale: “Si comunica al mercato la decision… - CalcioFinanza : Roma, da Friedkin altri 60 milioni per l’aumento di capitale - ReteSport : ??#PrimaPagina #ReteSport?? #MilanRoma, Fonseca con i titolarissimi. Out Carles Perez per una tonsillite. Ds o Capo… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Milan-#Roma, è derby americano: dai giovani allo stadio, la filosofia di #Elliott è un modello per i #Friedkin - Alessan34958222 : RT @cmdotcom: #Milan-#Roma, è derby americano: dai giovani allo stadio, la filosofia di #Elliott è un modello per i #Friedkin -