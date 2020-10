Roma 2020: a Estate '85 di François Ozon il premio del pubblico BNL (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un tuffo nel passato con Estate '85 del francese François Ozon ha conquistato il premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma 2020. Estate '85 (Été 85) di François Ozon si aggiudica il premio del pubblico BNL alla quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2020. Il film vincitore del premio del pubblico BNL, in collaborazione con il Main Partner della Festa del Cinema, BNL Gruppo BNP Paribas, è stato il più votato dagli spettatori fra i titoli della Selezione Ufficiale. Il regista ha commentato così il riconoscimento: "Grazie alla Festa di Roma per il suo regolare ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un tuffo nel passato con'85 del francese Françoisha conquistato ildelalla Festa del Cinema di'85 (Été 85) di Françoissi aggiudica ildelBNL alla quindicesima edizione della Festa del Cinema di. Il film vincitore deldelBNL, in collaborazione con il Main Partner della Festa del Cinema, BNL Gruppo BNP Paribas, è stato il più votato dagli spettatori fra i titoli della Selezione Ufficiale. Il regista ha commentato così il riconoscimento: "Grazie alla Festa diper il suo regolare ...

