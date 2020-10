Roberto Zappulla compagno Maria Teresa Ruta | retroscena sul suo passato

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Questo articolo .: c’è un aneddoto legato aldell’uomo. Ma di che cosa si tratta?è una delle grandi protagoniste di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. La conduttrice è in nomination quindi potrebbe lasciare la Casa nella serata di oggi, quando andrà in scena una nuova puntata del …

infoitcultura : La ex di Roberto Zappulla, compagno di Maria Teresa Ruta: “Mi lasciò per lei, abbiamo un figlio” - infoitcultura : Maria Teresa Ruta: chi è Roberto Zappulla, marito della conduttrice - infoitcultura : Chi è Roberto Zappulla, il marito di Maria Teresa Ruta - JackMagico : Maria Teresa Ruta (nota Messalina) ha portato sulla cattiva strada Roberto, fratello di Carmelo Zappulla. ?? Fa ride… - zazoomblog : Chi è Anna Parziale l’ex compagna di Roberto Zappulla tradita con la Ruta - #Parziale #compagna #Roberto #Zappulla -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Zappulla

L’amore tra Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta è stato caratterizzato da numerose rinunce, come ha lasciato intendere di recente la stessa conduttrice protagonista del Grande Fratello Vip. Dopo una ...Roberto e Maria Teresa Ruta si sono sposati nel 2015 durante un viaggio in Etiopia. Nonostante Roberto Zappulla sia una persona estremamente riservata, è intervenuto in diretta con la lettera per far ...