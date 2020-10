Riunione tra D’Amato e privati, obiettivo nuovi posti letto (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – Nel Lazio e’ caccia ai posti letto. Se tra due settimane la curva dei contagi non si fermera’, la situazione sanitaria regionale potrebbe andare fuori controllo. “Rischiamo il collasso” ha tuonato piu’ volte in questi giorni l’assessore alla Sanita’, Alessio D’Amato, che oggi ha chiamato a raccolta i direttori generali dei presidi ospedalieri e delle strutture private, per chiedere loro uno sforzo nel reperimento di posti letto. L’aumento di 1.190 posti letto ordinari e di 231 unita’ di terapia intensiva e sub-intensiva previsto dalla nuova ordinanza entrata in vigore venerdi’ scorso, potrebbe non bastare. A questi ritmi di contagio la rete dovra’ allargarsi ancora, di almeno un altro migliaio di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – Nel Lazio e’ caccia ai. Se tra due settimane la curva dei contagi non si fermera’, la situazione sanitaria regionale potrebbe andare fuori controllo. “Rischiamo il collasso” ha tuonato piu’ volte in questi giorni l’assessore alla Sanita’, Alessio D’Amato, che oggi ha chiamato a raccolta i direttori generali dei presidi ospedalieri e delle strutture private, per chiedere loro uno sforzo nel reperimento di. L’aumento di 1.190ordinari e di 231 unita’ di terapia intensiva e sub-intensiva previsto dalla nuova ordinanza entrata in vigore venerdi’ scorso, potrebbe non bastare. A questi ritmi di contagio la rete dovra’ allargarsi ancora, di almeno un altro migliaio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Riunione tra RIUNIONE IN VIDEO CONFERENZA TRA I SINDACI, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO E L'ASSESSORE ALLA SANITÀ: LA RELAZIONE DI GIOVAGNORIO MarsicaWeb Business news: Argentina-India, riunione Comitato commerciale congiunto, focus su aumento e diversificazione scambi

il sottosegretario Ramon ha espresso la sua "soddisfazione" per la riunione che ha definito "produttiva" e "utile a far raggiungere alla cooperazione strategica tra i due paesi il suo maggiore ...

Incontro tra Emiliano, parlamentari ed europarlamentari di Governo sul programma della Puglia

BARI - È durato 4 ore l’incontro organizzato oggi dal Presidente Michele Emiliano con i deputati, i senatori e gli europarlamentari eletti in Puglia che sostengono il Governo Conte per avere un confro ...

