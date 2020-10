Rita Dalla Chiesa guarda il film della sua vita: il matrimonio con Fabrizio Frizzi e i dolori più grandi (Foto) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Rita Dalla Chiesa a Live – Non è la D’Urso guarda da sola il film della sua vita, si asciuga le lacrime più volte con le immagini che una dopo l’altra mostrano le sue emozioni più forti (Foto). E’ per Fabrizio Frizzi l’emozione più grande, forse perché è passato ancora troppo poco tempo Dalla sua morte. Non c’è nessuno a stringere la mano di Rita Dalla Chiesa ma lei guarda il suo film e alterna lacrime e sorrisi. Rifarebbe tutto ciò che ha fatto, nonostante i dolori che la vita le ha riservato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 ottobre 2020)a Live – Non è la D’Ursoda sola ilsua, si asciuga le lacrime più volte con le immagini che una dopo l’altra mostrano le sue emozioni più forti (). E’ perl’emozione più grande, forse perché è passato ancora troppo poco temposua morte. Non c’è nessuno a stringere la mano dima leiil suoe alterna lacrime e sorrisi. Rifarebbe tutto ciò che ha fatto, nonostante iche lale ha riservato ...

