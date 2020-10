Ristorazione, spettacolo, turismo e sport: verso un decreto ristori da 5 miliardi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lo scenario che si è andato delineando in queste ore, lo schema su cui si starebbe muovendo il governo, è quello di un unico decreto con ristori per le attività colpite dal nuovo dpcm e proroga della Cig Covid fino alla fine dell'anno, e più avanti un ulteriore decreto “novembre” che disciplinerà l'utilizzo degli “avanzi” delle misure messe in campo finora Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lo scenario che si è andato delineando in queste ore, lo schema su cui si starebbe muovendo il governo, è quello di un unicoconper le attività colpite dal nuovo dpcm e proroga della Cig Covid fino alla fine dell'anno, e più avanti un ulteriore“novembre” che disciplinerà l'utilizzo degli “avanzi” delle misure messe in campo finora

Ultime Notizie dalla rete : Ristorazione spettacolo Ristorazione, spettacolo, turismo e sport: verso un decreto ristori da 5 miliardi Il Sole 24 ORE Nuovo Dpcm, a Catanzaro i pub tentano l’apertura a pranzo: «Ennesimo colpo»

Vicinanza e sostegno «Esprimendo la mia vicinanza a tutti gli esercenti della ristorazione, ai gestori delle palestre, ai lavoratori dello spettacolo, - ha dichiarato il primo cittadino - mi unisco ...

Coronavirus, i provvedimenti del Governo in sostegno alle aziende

Cassa integrazione, stop all’Imu e credito sugli affitti. Saranno solo alcune delle misure del Governo destinate alle imprese colpite dalla crisi.

