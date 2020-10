Ristoratori, centri sportivi, mondo dello spettacolo in piazza (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tutti in piazza a protestare. Critiche dal mondo dello spettacolo, già fortemente colpito dal lockdown, 'si mettono a rischio migliaia di posti di lavoro' lamentano gli addetti del settore Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tutti ina protestare. Critiche dal, già fortemente colpito dal lockdown, 'si mettono a rischio migliaia di posti di lavoro' lamentano gli addetti del settore

MarcoN17023399 : RT @Acidelius: Non tornano i #gondi Le trattorie devono chiudere alle 18, gli autogrill di Benetton no. Le palestre devono chiudere, i cent… - Frankyno7 : RT @AleTanzini: Amici ristoratori e gestori di palestre e piscine: volete lavorare sempre? Volete evitare il #lockdown? Riconvertite le vos… - LifeJoining : RT @Acidelius: Non tornano i #gondi Le trattorie devono chiudere alle 18, gli autogrill di Benetton no. Le palestre devono chiudere, i cent… -