Ristoratore nel dramma dopo l’ultimo Dpcm: la dedica commossa della figlia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giuseppe Beppo Tonon è un noto Ristoratore della zona di Oderzo, in provincia di Treviso. La figlia Elena gli ha dedicato un lungo post su Facebook: “Mi ha detto ‘questa è la mazzata finale'”. Il nuovo Dpcm firmato, annunciato e spiegato in conferenza stampa da Giuseppe Conte è entrato in vigore. Dalla giornata odierna ci … L'articolo Ristoratore nel dramma dopo l’ultimo Dpcm: la dedica commossa della figlia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giuseppe Beppo Tonon è un notozona di Oderzo, in provincia di Treviso. LaElena gli hato un lungo post su Facebook: “Mi ha detto ‘questa è la mazzata finale'”. Il nuovofirmato, annunciato e spiegato in conferenza stampa da Giuseppe Conte è entrato in vigore. Dalla giornata odierna ci … L'articolonell’ultimo: laproviene da www.meteoweek.com.

StevLova : leggo su FB di un ristoratore che non ritiene di dover essere responsabile se nel suo locale i clienti non rispetta… - DPorzani : *che non abbiano già beneficiato nel 2020 dei bonus inps, quali cicogna e monopattino. *che nell'anno 2013 dimostri… - FreakManVirtue : @Amos8125 verrebbe tutto riprivatizzato nel giro di due anni e il ristoratore si trova licenziato se gli va bene, t… - schumacher_jorg : RT @MauryKostanzo: Sta facendo il giro del web la storia di Giuseppe, un ristoratore che, appena saputo di dovere chiudere alle 18, ha gli… -