Rissa sfiorata al GF Vip 5 | volano parole grosse tra Guenda Goria e Enock Barwuah

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ennesima litenella Casa del Grande Fratello Vip 5. Ma questa volta, a sorpresa, i protagonisti sono stati, notoriamente molto permaloso, e. Tutto ha avuto inizio con un gioco ideato da Tommaso Zorzi per cui alcuni inquilini avrebbero fatto da maggiordomi/domestici ad altri inquilini per 24 ore in tutto. A un certo punto, però, Elisabetta Gregoraci edhanno fatto notare come secondo loro chi fa questo di mestiere, dunque collaboratori domestici e camerieri/e, avrebbe potuto sentirsi urtato da questo gioco. Così, sebbene Zorzi e qualcun altro non fossero d’accordo, si è deciso di non giocare più. Si è capito però che il problema era soprattutto di Andrea Zelletta e di ...