Risotto verza e salsiccia

Il e un'ottima alternativa ai classici risotti, è delicato ma veramente saporito. Un piatto semplice e leggero e, soprattutto, veloce da preparare. Vediamo insieme la ricetta. Ingredienti 350 g di riso carnaroli1 cavolo verza piccolo1/2 cipolla2 salsicce medie1/2 bicchiere di vino bianco (secco)Sale fino q.b.2 cucchiai di olio evo1 dado vegetale (o fate il brodo)1 pezzetto di burro50 g di parmigiano reggiano grattugiatoRisotto radicchio noci e speckSegui Termometro Politico su Google News : la preparazione Per preparare il iniziamo preparando il brodo: potete utilizzare il dado vegetale oppure preparare un brodo vegetale. Intanto prendete la verza, lavatela e pulitela poi mettetela in una ciotola e tagliatela grossolanamente. A questo punto prepariamo il soffritto di base del ...

Staccate le foglie della verza, togliete a tutte la costola centrale, lavatele accuratamente in acqua corrente, asciugatele e tagliatele a listarelle. Tritate la cipolla e riducete a dadini la pancett ...

Staccate le foglie della verza (eliminate quelle sciupate), togliete a tutte la costola centrale, lavatele accuratamente in acqua corrente, sgocciolatele e tagliatele a listarelle. Tritate la cipolla ...

Staccate le foglie della verza, togliete a tutte la costola centrale, lavatele accuratamente in acqua corrente, asciugatele e tagliatele a listarelle. Tritate la cipolla e riducete a dadini la pancett ...