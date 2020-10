“Rise of the Legend” l’epica delle arti marziali in un ritorno al passato (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Rise of the Legend” è un’elegante e travolgente epopea di ritorno al passato, che racconta la storia romanzata di Wong da giovane, intorno al 1868. I fan dei classici film di arti marziali di Hong Kong dovrebbero conoscere il nome di Wong Fei Hung, un eroe popolare populista della vita reale interpretato sul grande schermo da artisti del calibro di Jet Li e Jackie Chan. Chi sono gli interpreti in Rise of the Legend? Il ruolo prioncipale è quello di Eddie Peng, che interpreta Wong. Sammo Hung, il veterano dell’azione di Hong Kong, interpreta Lei Gong, leader malvivente delle Tigri Nere, che recluta il talentuoso Wong per aiutarlo a spazzare via la banda rivale del Mare del Nord. Presto scopre che il suo nuovo protetto ha un suo progetto, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Rise of the Legend” è un’elegante e travolgente epopea dial, che racconta la storia romanzata di Wong da giovane, intorno al 1868. I fan dei classici film didi Hong Kong dovrebbero conoscere il nome di Wong Fei Hung, un eroe popolare populista della vita reale interpretato sul grande schermo dasti del calibro di Jet Li e Jackie Chan. Chi sono gli interpreti in Rise of the Legend? Il ruolo prioncipale è quello di Eddie Peng, che interpreta Wong. Sammo Hung, il veterano dell’azione di Hong Kong, interpreta Lei Gong, leader malviventeTigri Nere, che recluta il talentuoso Wong per aiutarlo a spazzare via la banda rivale del Mare del Nord. Presto scopre che il suo nuovo protetto ha un suo progetto, ...

jalefkowit : @richardcobbett @Scatterbrains Mafia: Origins: The Rise of Mafia - zazoomblog : Rise of the Legend trama e trailer del film in onda lunedì 26 ottobre su 20 - #Legend #trama #trailer #lunedì - Rise_The_Sky : @P32Pp321 @ErodeAscalonita @hcetoib @repubblica -> quindi considerando che il 70% sono asintomatici (e sono buona,… - Rise_The_Sky : @P32Pp321 @ErodeAscalonita @hcetoib @repubblica Dalla TUA fonte:'il 4 aprile era del 4,5%, mentre al 16 ottobre è d… - molly2marzo : @RealTrumpITA @Rise_The_Sky @matteosalvinimi Vaffanculo -