Rinnovo Dybala, ora spunta il Barcellona: l'argentino detta le condizioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Rinnovo di Paulo Dybala continua a slittare. L'incontro con la Juventus è previsto entro la fine della settimana ma le voci di mercato iniziano a spaventare il popolo bianconero. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi di "Sportmediaset", il Barcellona, prossima avversaria in Champions League avrebbe messo gli occhi sull'ex Palermo per sostituire Lionel Messi. Dybala: tra Rinnovo e Barcellona Il numero 10 di Andrea Pirlo sarebbe una figura mediatica importante per la squadra catalana che vorrebbe intensificare i contatti prima che il ragazzo firmi il Rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Leggi anche:Juventus, Pirlo: il ruolo preferito da Ronaldo e le condizioni di Bonucci Dybala, per rimanere ...

