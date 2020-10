Rinnovo Castrovilli | tutto pronto per il prolungamento | l’ingaggio sarà raddoppiato

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Èfatto per ildi Gaetanocon la Fiorentina: l’ingaggio sarà. I dettagli Magic moment per Gaetanocon la Fiorentina. Maglia numero 10 sulle spalle, quattro gol in cinque partite e undi contrattoad essere firmato. Come riporta Il Corriere dello Sport mancherebbe solo la firma del centrocampista per ufficializzare ildel matrimonio con la Fiorentina. Il giocatore prolungherà fino al 2025 con cospicuo aumento dell’ingaggio, passando da 1,2 milioni a stagione a 2. Rocco Commisso, in estate, ha rifiutato il corteggiamento del Napoli per puntare sul suo nuovo numero 10, facendolo sentire importante e dandogli le chiavi della squadra. ...