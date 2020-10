Rigau ci ha provato di nuovo. Clamorosa Lollobrigida a Live non è la D'Urso

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Stavolta parla Andrea Piazzolla, il giovane manager della Lollo (finito nella bufera dopo la denuncia del figlio dell'attrice e diche lo accusano di aver speso il patrimonio milionario di Gina). “ha tentato di iscrivere il matrimonio con la Lollo”, dice Piazzolla in collegamento anon; la d'con Gina, più lucida che mai. Arzilla. Puntuale. Elegante. Quelle nozze con lo spagnolo sono state sciolte dal Papa con una sentenza inappellabile. Gina ha sempre detto di essere stata truffata dae di non averlo mai sposato. “Gli avvocati dovrebbero dire adi non importunare Gina. Il matrimonio; stato sciolto dal Papa”, continua Piazzolla (che dovrà affrontare ...