Riforma pensioni 2021 | ultime news | intervista esclusiva a Ghiselli

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Lenovità sullaal 26 ottobre ed in particolare sulla proroga dell’opzione donna giungono da un interessante confronto che abbiamo avuto con Roberto, segretario confederale della Cgil, che a seguito del post pubblicato da Orietta Armiliato, amministratrice del Comitato opzione donna social, in cui si chiedeva cosa stia impedendo, dati i basti costi stimati, di renderla possibile fino al 2023, giacché dopo non avrebbe più senso prorogarla, ha deciso di cogliere il nostro invito, rivolto anche a Proietti (Uil) ed a Ganga (Cisl), e di esprimere le sue considerazioni in merito. Ecco l’interessanteche ne é emersa, una frase pronunciata nel corso del confronto ci pare un buon sunto di tutto: “Anche ...