Rieleggere Mattarella | soltanto dopo le elezioni | un terremoto | il piano di Giorgetti per riportare la Lega al governo

Un'ammissione che scuote la sua Lega intenzionata ad andare al voto il prima possibile, ma anche un piano ben preciso per riportare il Carroccio al governo. Giancarlo Giorgetti ne è certo: "Dovremmo votare nel 2022 dopo aver riletto Sergio Mattarella". Il vice segretario della Lega scioglie il veto sul nome, quello dell'attuale capo di Stato, da sempre poco affine all'idea del centrodestra. Il motivo? Giorgetti - interpellato da Bruno Vespa per il suo nuovo libro - fa leva sull'intesa con Mattarella, affinché "possa presto riallineare il Parlamento all'ultimo referendum costituzionale". Il referendum in questione è il taglio ai parlamentari che ha visto il ...

