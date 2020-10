Riapertura delle scuole in Campania: si decide domani (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ufficio di crisi della Regione Campania informa che, in relazione al monitoraggio costante sul mondo della scuola, domani si terrà una riunione, convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, alla quale saranno invitate la Direzione scolastica provinciale, le organizzazioni sindacali della scuola, i rappresentanti dei pediatri, dell’ospedale Santobono, i dirigenti delle Asl e l’Anci. Saranno aggiornati i dati del monitoraggio epidemiologico con particolare attenzione alla scuola primaria, per verificare se esistono condizioni di sicurezza sanitaria tali da consentire ripresa della didattica in presenza, seppure parziale. Si tratta di un confronto indispensabile per l’aggiornamento dei dati sanitari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ufficio di crisi della Regioneinforma che, in relazione al monitoraggio costante sul mondo della scuola,si terrà una riunione, convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, alla quale saranno invitate la Direzione scolastica provinciale, le organizzazioni sindacali della scuola, i rappresentanti dei pediatri, dell’ospedale Santobono, i dirigentiAsl e l’Anci. Saranno aggiornati i dati del monitoraggio epidemiologico con particolare attenzione alla scuola primaria, per verificare se esistono condizioni di sicurezza sanitaria tali da consentire ripresa della didattica in presenza, seppure parziale. Si tratta di un confronto indispensabile per l’aggiornamento dei dati sanitari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

M5S_Europa : La #scuola è una priorità: è il luogo in cui si formano gli adulti di domani. Il nostro grazie va dunque a… - LuigiGallo15 : Bene la riapertura delle scuole elementari, spero che De Luca si ravveda presto anche per le medie e superiori. I s… - RegioneER : ????TRASPORTI, altri 120 BUS per potenziare il SERVIZIO per studenti e lavoratori: oltre 390 in più in tutta l'E-R da… - occhio_notizie : #Scuole chiuse in #Campania, #DeLuca convoca un vertice: 'Allo studio la riapertura delle elementari' - LauraScalia7 : @GiuseppeConteIT Sottolineo l'importanza di 'certificare' gli esercenti per il rispetto delle norme anticovid. Una… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura delle "Con la riapertura delle scuole e tutto l'indotto era largamente prevedibile", l'infettivologo sull'impennata di contagi IlCuoioInDiretta Norcia, l'ufficio urbanistica del comune chiuso per Covid.

La presentazione delle istanze e delle pratiche si svolgerà regolarmente presso l'ufficio protocollo comunale, area container Viale XX Settembre. A breve cverranno fornite informazioni sui termini di ...

Coronavirus: in chat dubbi M5S su Dpcm, 'folle chiudere alle 18'/Adnkronos (2)

si chiede un deputato - Nel riprendere la nostra vita con le stesse abitudini, poca flessibilità negli orari di ingresso e uscita, poca organizzazione nella sanità territoriale, e la maggior parte di ...

La presentazione delle istanze e delle pratiche si svolgerà regolarmente presso l'ufficio protocollo comunale, area container Viale XX Settembre. A breve cverranno fornite informazioni sui termini di ...si chiede un deputato - Nel riprendere la nostra vita con le stesse abitudini, poca flessibilità negli orari di ingresso e uscita, poca organizzazione nella sanità territoriale, e la maggior parte di ...