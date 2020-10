Reparto Covid, sfogo choc di una specializzanda: «È solo rinviato l’inizio di sei mesi di morte» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sui social l’appello sentito di una specializzanda che lavora in un Reparto Covid. Si chiama Lucilla Crudele, lavora al Policlinico di Bari. Esasperata dalla difficile situazione, non così lontana da quella di marzo, la giovane si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Facebook. Giorni di trincea per medici e operatori sanitari chiamati ancora una volta a combattere il virus. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 17mila nuovi casi, 1.284 in terapia intensiva Reparto Covid, sfogo choc di una specializzanda: «È solo rinviato l’inizio di sei mesi di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sui social l’appello sentito di unache lavora in un. Si chiama Lucilla Crudele, lavora al Policlinico di Bari. Esasperata dalla difficile situazione, non così lontana da quella di marzo, la giovane si è lasciata andare ad un lungosul suo profilo Facebook. Giorni di trincea per medici e operatori sanitari chiamati ancora una volta a combattere il virus. leggi anche l’articolo —>, il bollettino di oggi: 17mila nuovi casi, 1.284 in terapia intensivadi una: «Èl’inizio di seidi ...

Ultime Notizie dalla rete : Reparto Covid Al "Carlo Urbani" aperto il primo reparto Covid, Chiaravalle si prepara il Resto del Carlino Coronavirus, 568 nuovi casi in Sicilia. Quasi cinquemila i contagi la scorsa settimana

Il Covid ha colpito anche una nota attività commerciale di Palermo ... tra cui 677 ricoverati in degenza ordinaria e 98 pazienti dei reparti di terapia intensiva. Il numero totale dei dimessi guariti ...

Lo Specializzando Palermitano torna in trincea al nord. In Sicilia non mi hanno voluto

A fine giugno Giuseppe era tornato in Sicilia. Nel reparto dell’ospedale di Crema, in cui aveva lavorato tanto alacremente per assistere i malati covid, non c’erano più pazienti positivi. “Si ...

