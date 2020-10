Regione Campania | stanziati 15 milioni di euro per cultura e spettacolo

Leggi su 2anews

(Di lunedì 26 ottobre 2020): parte un nuovo bando per l’assegnazione di un contributo di 1000per attori e lavoratori del mondo dello, del cinema, del teatro e delle attivitàli. Come già durante il drammatico periodo del lockdown, anche l’ultimo DPCM ha finito per penalizzare fortemente il settore dellae dello(basti pensare al …