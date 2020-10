Regione Campania | nuova ordinanza di De Luca | didattica a distanza fino al 31 ottobre

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Covid 19 in: il governatore Vincenzo Deha firmato l’n. 85, riguardante scuola, mobilità e attività di ristorazione. Ecco tutti i dettagli. L’n. 85 del 26/10/2020 contiene misure per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia da Covid 19, in particolare sui temi della scuola, della mobilità e delle attività di ristorazione …

VincenzoDeLuca : ??COVID-19, GARANTIRE LA LEGALITÀ. VARARE UN PIANO SOCIO-ECONOMICO DI SOSTEGNO A IMPRESE E FAMIGLIE La mia dichiar… - SkyTG24 : Il nostro inviato @paolofratter e i nostri operatori Vincenzo Triente e Fabio Giulianelli sono stati aggrediti a… - rubio_chef : “La regione Campania, a distanza di 4 mesi dalla prima ondata, non ha investito un soldo nei posti letto necessari… - GabrieleCompag5 : @myrtamerlino Marcianise zona rossa, ma il Centro Commerciale Campania resta aperto con nuovi orari Resta aperto il… - GabrieleCompag5 : @NicolaPorro Marcianise zona rossa, ma il Centro Commerciale Campania resta aperto con nuovi orari Resta aperto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania

Le Regioni, unitariamente, hanno sostenuto l’opportunità di ... va rispettato e affrontato con misure immediate, sul modello Campania. Qui nei mesi scorsi abbiamo lavorato sul piano della sanità e su ...La Campania ha avuto tutto il tempo per prepararsi". Insomma, Cecchi Paone ribadisce che la seconda ondata di coronavirus era stata ampiamente prevista, non è stata inaspettata come quella di marzo.