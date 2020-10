«Rebecca» | il film con Lily James e Armie Hammer | tra Hitchcock e mistero

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Quando si toccano i classici il paragone, impietoso e a tratti ingiusto, è sempre dietro l’angolo. Sarà per questo che, nella sua Rebecca, Ben Wheatley ha scelto di abbandonare qualsiasi pretesa di continuità con la versione di Alfred Hitchcock e di concentrarsi su elementi più barocchi come la messa in scena e la cura dei costumi. Il risultato, disponibile su Netflix nonostante una promozione quasi del tutto assente, un po’ per il Covid e un po’ per l’annullamento di tutte le presentazioni da parte di Lily James, coperta dallo scandalo per essere stata paparazzata a Roma con lo sposato Dominic West, prossimo principe Carlo di The Crown, è un film gradevole, ma che gioca con il fuoco. Rebecca è, infatti, uno dei titoli più intoccabili di sempre, non solo per essere tratto da un best-seller come quello di Daphne du Maurier, ma anche per essere passato alla storia come l’unico lavoro di Hitchcock ad aver vinto l’Oscar come miglior film. https://www.youtube.com/watch?v=QsMNh9HqHRU