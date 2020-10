Real Sociedad-Napoli, si giocherà senza pubblico sugli spalti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non ci sarà il pubblico ad assistere alla partita tra Real Sociedad e Napoli, giovedì, allo stadio Anoeta. Il peggioramento della situazione sanitaria costringe il club spagnolo ad essere prudente e a fare un passo indietro nell’idea iniziale di accogliere i tifosi allo stadio. Lo scrive Mundo Deportivo. “La partita che il Real giocherà giovedì contro il Napoli, corrispondente alla Seconda Giornata della fase a gironi di Europa League si giocherà senza pubblico in tribuna. Il club ha appena annunciato, ufficialmente, che nonostante la sua intenzione fosse quella di ospitare un numero di fan (inizialmente 1.000 e poi 600) “il peggioramento dell’evoluzione della pandemia costringe ad annullare i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non ci sarà ilad assistere alla partita tra, giovedì, allo stadio Anoeta. Il peggioramento della situazione sanitaria costringe il club spagnolo ad essere prudente e a fare un passo indietro nell’idea iniziale di accogliere i tifosi allo stadio. Lo scrive Mundo Deportivo. “La partita che ilgiocherà giovedì contro il, corrispondente alla Seconda Giornata della fase a gironi di Europa League si giocheràin tribuna. Il club ha appena annunciato, ufficialmente, che nonostante la sua intenzione fosse quella di ospitare un numero di fan (inizialmente 1.000 e poi 600) “il peggioramento dell’evoluzione della pandemia costringe ad annullare i ...

DiMarzio : #UEL | La #RealSociedad rinuncia agli spettatori per la sfida con il #Napoli - napolista : #RealSociedadNapoli, si giocherà senza pubblico sugli spalti Il club spagnolo annuncia che il peggioramento della s… - GiuDayLorDie : RT @DiMarzio: #UEL | La #RealSociedad rinuncia agli spettatori per la sfida con il #Napoli - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Europa League, Real Sociedad-Napoli si gioca a porte chiuse - MondoNapoli : Bakayoko ci sarà contro la Real Sociedad: solo una botta e un taglio per lui - -