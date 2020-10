Real Sociedad-Napoli, Europa League: programma, orario, tv, probabili formazioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo la sconfitta all’esordio contro l’AZ, il Napoli fa visita alla Real Sociedad nella 2a giornata della fase a gironi di Europa League. Un match già fondamentale per la squadra di Gattuso, che non può permettersi un secondo passo falso per evitare di trovarsi già a rischio eliminazione. Calcio d’inizio alle ore 21.00 con gli azzurri reduci dalla vittoria nel derby campano contro il Benevento con le reti di Insigne e Petagna. Gli spagnoli, però, sono in un ottimo momento di forma e hanno vinto alla prima in casa del Rjeka. Di seguito le probabili formazioni, la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Real ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo la sconfitta all’esordio contro l’AZ, ilfa visita allanella 2a giornata della fase a gironi di. Un match già fondamentale per la squadra di Gattuso, che non può permettersi un secondo passo falso per evitare di trovarsi già a rischio eliminazione. Calcio d’inizio alle ore 21.00 con gli azzurri reduci dalla vittoria nel derby campano contro il Benevento con le reti di Insigne e Petagna. Gli spagnoli, però, sono in un ottimo momento di forma e hanno vinto alla prima in casa del Rjeka. Di seguito le, la data, il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio di...

