Real Madrid, Zidane: «Domani voglio vedere lo stesso spirito del Clasico» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Mönchengladbach. Le sue parole Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Le sue parole. MATCH – «Conosciamo la nostra situazione e sappiamo che gara dobbiamo fare. Dobbiamo cercare di portare anche in Champions League quanto visto nel weekend. Il ‘Gladbach è una squadra tosta ma noi dobbiamo guardare solo e soltanto a ciò che sappiamo fare. E questo varrà per ogni altra gara. Non dobbiamo pensare a quanto fatto in passato, come la vittoria nel Clasico, ma puntare sempre a vincere la prossima partita. Della gara contro il Barcellona dobbiamo portarci dietro solo l’atteggiamento e la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Zinedineha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Mönchengladbach. Le sue parole Zinedineha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Le sue parole. MATCH – «Conosciamo la nostra situazione e sappiamo che gara dobbiamo fare. Dobbiamo cercare di portare anche in Champions League quanto visto nel weekend. Il ‘Gladbach è una squadra tosta ma noi dobbiamo guardare solo e soltanto a ciò che sappiamo fare. E questo varrà per ogni altra gara. Non dobbiamo pensare a quanto fatto in passato, come la vittoria nel, ma puntare sempre a vincere la prossima partita. Della gara contro il Barcellona dobbiamo portarci dietro solo l’atteggiamento e la ...

beinsports_FR : ?? #CDD ???? Real Madrid : Karim Benzema, le chef d'orchestre #ElClasico - danisailor7 : RT @marifcinter: Conte: 'La vittoria dello Shakthar sul Real Madrid ha un po' cambiato il girone. Prevedo un girone molto equilibrato e noi… - CTaranta88 : @fabrizietto67 @UomoRango Stamani sentivo la radio parlavano dell partita di questa sera è come se gioca il real ma… - sportli26181512 : Kroos: 'Voglio chiudere la carriera nel Real Madrid': Il centrocampista dei Blancos alla vigilia della sfida in cas… - AntoCefalu : È online il nuovo episodio del Podcast Golazo, in versione speciale per Barcellona-Real Madrid e con all’interno un… -