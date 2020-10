Raggi | vivo sotto scorta | Casamonica pianificavano attentato contro di me

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 26 ottobre 2020) . Ecco che cosa è successo alla sindaca di Roma La sindaca di Roma Virginia, ospite della prima puntata del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda domani sera in seconda serata su Canale 5, svela ciò che le sta accadendo in questi giorni. “Dopo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.