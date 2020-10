Raggi rivela: “I Casamonica pianificavano un attentato contro di me e la mia famiglia” (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “In seguito agli abbattimenti delle villette dei Casamonica vivo sotto scorta. Siamo venuti anche a sapere che stavano pianificando un attentato contro di me e la mia famiglia. A Ostia stiamo combattendo contro gli Spada, a San Basilio i Marando e ci sono zone di Roma dove mi si avvicinano per dirmi di andare avanti ma poi si allontanano perchè hanno paura di farsi vedere dai clan”. Lo ha rivelato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso della registrazione della prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “In seguito agli abbattimenti delle villette dei Casamonica vivo sotto scorta. Siamo venuti anche a sapere che stavano pianificando un attentato contro di me e la mia famiglia. A Ostia stiamo combattendo contro gli Spada, a San Basilio i Marando e ci sono zone di Roma dove mi si avvicinano per dirmi di andare avanti ma poi si allontanano perchè hanno paura di farsi vedere dai clan”. Lo ha rivelato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso della registrazione della prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show.

VincenzoCosta5S : RT @Cassio39592131: La merda eletta in Emilia Romagna, Bonacina, rivela tutto il potere mafioso del pd, come nn voler la raggi a Roma, di z… - TTgruppo : RT @Cassio39592131: La merda eletta in Emilia Romagna, Bonacina, rivela tutto il potere mafioso del pd, come nn voler la raggi a Roma, di z… - Pier185647033 : RT @Cassio39592131: La merda eletta in Emilia Romagna, Bonacina, rivela tutto il potere mafioso del pd, come nn voler la raggi a Roma, di z… - Morgana5Stars : RT @Cassio39592131: La merda eletta in Emilia Romagna, Bonacina, rivela tutto il potere mafioso del pd, come nn voler la raggi a Roma, di z… - Jenni79430950 : RT @Cassio39592131: La merda eletta in Emilia Romagna, Bonacina, rivela tutto il potere mafioso del pd, come nn voler la raggi a Roma, di z… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi rivela Raggi rivela: "I Casamonica pianificavano un attentato contro di me e la mia famiglia" - DIRE.it Dire Raggi rivela: “I Casamonica pianificavano un attentato contro di me e la mia famiglia”

Lo ha rivelato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso della registrazione della prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show.

Nuovi cardinali: p. Cantalamessa, “per me sarà un altro modo di stare vicino al Papa”

"Per me il cardinalato sarà un altro modo di stare vicino al Papa e sostenerlo con la preghiera e la Parola". Padre Raniero Cantalamessa commenta così al Sir la sua nomina a cardinale, decisa da Papa ...

Lo ha rivelato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso della registrazione della prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show."Per me il cardinalato sarà un altro modo di stare vicino al Papa e sostenerlo con la preghiera e la Parola". Padre Raniero Cantalamessa commenta così al Sir la sua nomina a cardinale, decisa da Papa ...