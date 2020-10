Quiz serie tv Netflix | sai riconoscere il telefilm da un solo fotogramma?

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ti consideri un vero esperto di? Esegui il nostrotv, metti alla prova le tue conoscenze e scopri se sei un maestro delle fiction più amate degli ultimi anni! Horror, thriller, romantiche storie d'amore e teen drama, la piattaforma streaming californiana pubblica continuamente nuovi contenuti così da soddisfare i gusti e le esigenze degli spettatori di ogni età. Venti immagini, venti storie diverse, dovrai mettere in campo tutta la tua memoria visiva per riuscire ad indovinare l'opera da unscatto fotografico. Sei pronto? Si comincia! 1. Screenshot da Youtube.Hemlock GroveNarcos: MessicoOrange Is the New Black2. Screenshot da Youtube.Le terrificanti avventure di SabrinaBloodlineThe Get Down3. Screenshot da Youtube.Una ...