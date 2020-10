Quella che volta che la regina Elisabetta (innamorata) ha ricevuto un “due di picche” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ebbene sì: anche la stoica Elisabetta II ha avuto quindici anni. E, come tutte le adolescenti, ha avuto una cotta, un amore sospirato e non corrisposto. Lo racconta il libro The Windsor Diaries, uscito a ottobre nel Regno Unito e basato sui diari dell’amica d’infanzia della regina, Alathea Fitzalan Howard, che ha passato nella casa reale gli anni della seconda guerra mondiale. L’uomo che ha osato dire di no alla futura regina è Hugh FitzRoy, conte di Euston, all’epoca avvenente granatiere ventiduenne. “L’adoro”, avrebbe confidato la quindicenne Elisabetta all’amica. La stessa autrice del diario aveva una cotta per il conte, ma di fronte all’erede al trono pensava di non avere chance: “Sono sicura che Hugh preferisca Lilibeth a me. Non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ebbene sì: anche la stoicaII ha avuto quindici anni. E, come tutte le adolescenti, ha avuto una cotta, un amore sospirato e non corrisposto. Lo racconta il libro The Windsor Diaries, uscito a ottobre nel Regno Unito e basato sui diari dell’amica d’infanzia della, Alathea Fitzalan Howard, che ha passato nella casa reale gli anni della seconda guerra mondiale. L’uomo che ha osato dire di no alla futuraè Hugh FitzRoy, conte di Euston, all’epoca avvenente granatiere ventiduenne. “L’adoro”, avrebbe confidato la quindicenneall’amica. La stessa autrice del diario aveva una cotta per il conte, ma di fronte all’erede al trono pensava di non avere chance: “Sono sicura che Hugh preferisca Lilibeth a me. Non è ...

