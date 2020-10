Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti puntata di lunedì 25 ottobre su Rete 4 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Quarta Repubblica, anticipazioni del programma di Nicola Porro in onda lunedì 26 ottobre su Rete 4. ospiti: Nello Musumeci e il virologo Giorgio Palù Stasera, lunedì 26 ottobre, su Rete 4 continua l’appuntamento settimanale con “Quarta Repubblica” il programma d’informazione di Nicola Porro in onda ogni lunedì. L’appuntamento è per le 21:20 su Rete 4. La puntata in onda stasera vedrà la partecipazione del governatore della regione Sicilia, Nello Musumeci e del virologo Giorgio Palù. Gli altri argomenti della puntata di lunedì 26 ottobre 2020 Al centro della ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 26 ottobre 2020)del programma di Nicola Porro in onda lunedì 26su4.: Nello Musumeci e il virologo Giorgio Palù Stasera, lunedì 26, su4 continua l’appuntamento settimanale con “” il programma d’informazione di Nicola Porro in onda ogni lunedì. L’appuntamento è per le 21:20 su4. Lain onda stasera vedrà la partecipazione del governatore della regione Sicilia, Nello Musumeci e del virologo Giorgio Palù. Gli altri argomenti delladi lunedì 262020 Al centro della ...

tuttotv_info : Quarta Repubblica di Nicola Porro, ospiti di lunedì 26 ottobre 2020 - Quarta Repubblica di Nicola Porro, ospiti di… - tuttotv_info : Quarta Repubblica di Nicola Porro, ospiti di lunedì 26 ottobre 2020 - MariaLu47394970 : Tweet from Quarta Repubblica (@QRepubblica) Quarta Repubblica (@QRepubblica) Tweeted: #diretta #quartarepubblica… - MusicStarStaff : CS_Nuovo appuntamento con “Quarta repubblica” - mattpuricelli : Praticamente tipo me in quarta ginnasio. -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta Repubblica Quarta Repubblica: ospiti di lunedì 26 ottobre 2020 Spettacoli News 26 ottobre: cosa guardare in televisione?

La programmazione televisiva di lunedì 26 ottobre 2020 è molto ampia. Programmi d’informazione e intrattenimento, show e film. Cosa c’è stasera in tv? Stasera in tv 26 otto ...

Quarta Repubblica, le conseguenze del nuovo Dpcm

La situazione italiana a poche ore dall’entrata in vigore delle norme contenute nel nuovo Dpcm con testimonianze e reportage saranno i temi al centro del nuovo appuntamento con ...

La programmazione televisiva di lunedì 26 ottobre 2020 è molto ampia. Programmi d’informazione e intrattenimento, show e film. Cosa c’è stasera in tv? Stasera in tv 26 otto ...La situazione italiana a poche ore dall’entrata in vigore delle norme contenute nel nuovo Dpcm con testimonianze e reportage saranno i temi al centro del nuovo appuntamento con ...