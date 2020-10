Qualsiasi cosa fa sbaglia. Covid tomba politica di Conte (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Covid finora è stato l'elisir di lunga vita di Conte, ma si avvia a diventare la sua tomba politica. Sta resistendo come un leone ferito alle sollecitazioni sempre più pressanti che gli arrivano dai governatori e da almeno metà della sua maggioranza, che invocano un cambio di passo prima che la situazione precipiti definitivamente. Ma la situazione, in realtà, è già sfuggita di mano, insieme all'epidemia fuori controllo, e il premier si trova ormai davanti a scelte tanto improcrastinabili quanto perdenti. Se decide di prendere ancora tempo, i contagi continueranno a crescere in modo esponenziale, ma i pronto soccorso erano già ieri al collasso; se allarga a tutto il Paese il coprifuoco già in vigore in alcune regioni, magari a partire dalle 20, significherebbe ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilfinora è stato l'elisir di lunga vita di, ma si avvia a diventare la sua. Sta resistendo come un leone ferito alle sollecitazioni sempre più pressanti che gli arrivano dai governatori e da almeno metà della sua maggioranza, che invocano un cambio di passo prima che la situazione precipiti definitivamente. Ma la situazione, in realtà, è già sfuggita di mano, insieme all'epidemia fuori controllo, e il premier si trova ormai davanti a scelte tanto improcrastinabili quanto perdenti. Se decide di prendere ancora tempo, i contagi continueranno a crescere in modo esponenziale, ma i pronto soccorso erano già ieri al collasso; se allarga a tutto il Paese il coprifuoco già in vigore in alcune regioni, magari a partire dalle 20, significherebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Qualsiasi cosa La bella Azzolina: "dobbiamo fare qualsiasi cosa per mantenere le nostre scuole aperte" Farodiroma Perchè i mezzi pubblici non venivano utilizzati quest'estate?

Il punto è che quest'estate il contagio faceva il solletico qualsiasi cosa facevamo con il cambio stagione la riapertura delle scuole le finestre chiuse perchè fuori fa freddo ed un sacco di fattori i ...

Nuovo DPCM, lockdown all’italiana: cosa cambia dal 26 ottobre

Nuova stretta sui cittadini: il nuovo DPCM del premier Conte introduce un lockdown all'italiana, ovvero misure restrittive di contenimento del virus.

