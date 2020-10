(Di lunedì 26 ottobre 2020) Quale sarà il futuro di Kylian Mbappé? Regna ancora tanta incertezza a tal proposito. L'attaccante del Psg è il simbolo del club e la società non vorrebbe rinunciarvi nel breve periodo, tantomeno tra un anno, ovvero quando, almeno secondo i recenti rumors di mercato, ilproverà l'offensiva per portarlo in Spagna.Mbappé: nessuna novità sulcaption id="attachment 792181" align="alignnone" width="694" Mbappé (getty images)/captionSecondo quanto si apprende da L'Equipe, il club blancos è sempre alla finestra e sarebbe pronto all'assalto nella prossima estate, ma il Psg proverà a blindare il suo gioiello. Dalle recenti notizie che arrivano dal periodico francese, il direttore sportivo del Psg Leonardo avrebbe incontrato l'entourage del giocatore la ...

ItaSportPress : Psg, incontro con Mbappé per il rinnovo ma c'è l'ombra del Real Madrid - -

Ultime Notizie dalla rete : Psg incontro

ItaSportPress

PSG MBAPPÉ - Ecco che potrebbe arrivare a breve il capitolo finale del rapporto tra l'ex Monaco e il club dello sceicco Nasser Al-Khelaïfi. Il ...Infatti Ibra non ha mai affrontato direttamente Dzeko in un incontro ufficiale. Sarà una prima volta assoluta ... Ibrahimovic giocava per il PSG, per poi trasferirsi negli anni successivi a Manchester ...