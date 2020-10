PS5: il concorso 'Be The First' vi consente di provare a vincere una console (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sony vi consente di vincere una console PlayStation 5 partecipando al concorso "Be The First" che mette in palio non solo la console next-gen ma anche tutti gli accessori e alcuni codici di gioco. Ecco come partecipare.Dovrete visitare fino al 19 novembre alcuni siti web e pagine social collegate al concorso per trovare degli indizi. Questi indizi vi porteranno a dei caratteri alfanumerici che dovranno poi essere inseriti su questo sito web.Il fortunato vincitore non solo otterrà una PlayStation 5, ma anche tutti gli accessori (DualSense, Cuffie wireless Pulse 3D, Telecamera HD, Telecomando media e base di ricarica per DualSense), oltre ad una serie di codici di gioco per Demon's Souls, Sackboy: A Big Adventure, Destruction All Stars e Marvel's Spider-Man: Miles ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sony vidiunaPlayStation 5 partecipando al"Be The" che mette in palio non solo lanext-gen ma anche tutti gli accessori e alcuni codici di gioco. Ecco come partecipare.Dovrete visitare fino al 19 novembre alcuni siti web e pagine social collegate alper trovare degli indizi. Questi indizi vi porteranno a dei caratteri alfanumerici che dovranno poi essere inseriti su questo sito web.Il fortunato vincitore non solo otterrà una PlayStation 5, ma anche tutti gli accessori (DualSense, Cuffie wireless Pulse 3D, Telecamera HD, Telecomando media e base di ricarica per DualSense), oltre ad una serie di codici di gioco per Demon's Souls, Sackboy: A Big Adventure, Destruction All Stars e Marvel's Spider-Man: Miles ...

infoitscienza : PS5 in regalo da Sony con il concorso Be the First, ecco come funziona - infoitscienza : Vinci PS5 concorso Be the First: come partecipare e come funziona - Eurogamer_it : Volete provare a vincere una #PS5? Allora Sony ha il concorso che fa per voi. - IGNitalia : La divisione italiana di Sony ha indetto un nuovo concorso dedicato a #PS5, che concederà ad alcuni, fortunati gioc… - Multiplayerit : PS5 in regalo da Sony con il concorso Be the First, ecco come funziona -