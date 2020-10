PROVA FINALE – CI TROVIAMO IN UN “SIMEX” – ESERCIZIO DI SIMULAZIONE PIANIFICATO DALL’OMS E DALLA BANCA MONDIALE (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ora tutto accade …I leader mondiali si sono dati da fare sulle nostre teste, hanno fatto i loro giochi e hanno tenuto la plebe all’oscuro usando cortine fumogene di gergo tecnocratico. Le élite stanno resettando le nostre vite. Un altra pagina su The Great Reset. Per capire meglio date uno sguardo a tutti i nostri articoli sull argomento) SEQUENZA TEMPORALE 2005 I paesi membri dell’OMS firmano il nuovo Regolamento Sanitario Internazionale (IHR) che è fondamentalmente l’implementazione del capitolo sulla gestione della salute in The Great Reset, il manuale tattico per il Nuovo Ordine MONDIALE aka New Normal. Il documento prevede l’utilizzo di metodi illiberali per perfezionare il nuovo sistema.Scarica IHR in PDF2014 – La creazione della Global Health Security Agenda (GHSA), ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ora tutto accade …I leader mondiali si sono dati da fare sulle nostre teste, hanno fatto i loro giochi e hanno tenuto la plebe all’oscuro usando cortine fumogene di gergo tecnocratico. Le élite stanno resettando le nostre vite. Un altra pagina su The Great Reset. Per capire meglio date uno sguardo a tutti i nostri articoli sull argomento) SEQUENZA TEMPORALE 2005 I paesi membri dell’OMS firmano il nuovo Regolamento Sanitario Internazionale (IHR) che è fondamentalmente l’implementazione del capitolo sulla gestione della salute in The Great Reset, il manuale tattico per il Nuovo Ordineaka New Normal. Il documento prevede l’utilizzo di metodi illiberali per perfezionare il nuovo sistema.Scarica IHR in PDF2014 – La creazione della Global Health Security Agenda (GHSA), ...

abesibe : Il #comandantediavolo è la prova finale che non è facendosi i cazzi propri che si campa 101 anni! #Sucate fascisti! - folucar : RT @impercezione: Se il numero dei tamponi dovesse calare seriamente sarebbe la prova provata che la soluzione finale è stata trovata, mori… - salvalente11 : RT @lasoncini: Lui che a “se non uscite di casa, l’influenza dove minchia dovreste prendervela” risponde “poi prendi l’influenza e intasi g… - nazferit : @juanmyhero eh quest'anno pure da me mi sa visto che ci hanno piazzato le letterature tutte al secondo semestre ins… - impercezione : Se il numero dei tamponi dovesse calare seriamente sarebbe la prova provata che la soluzione finale è stata trovata… -

Ultime Notizie dalla rete : PROVA FINALE Regionale Motocross: prova finale affidata all'MC La Guardia Liguriasport Top Secret, ecco il tris Piegata l’Orlandina con difesa e talento

Terza vittoria consecutiva per la formazione biancazzurra Che parte bene, va sotto e poi sorpassa con un gran finale ...

Video/ Turris Paganese (0-3) highlights e gol: gli stellati fanno il colpo (Serie C)

Video/ Turris Paganese (risultato finale 0-3) highlights e gol del match valido per la serie C. Bel tris calato dagli azzurro stellati ...

Terza vittoria consecutiva per la formazione biancazzurra Che parte bene, va sotto e poi sorpassa con un gran finale ...Video/ Turris Paganese (risultato finale 0-3) highlights e gol del match valido per la serie C. Bel tris calato dagli azzurro stellati ...