Proteste Napoli | De Raho | “Dietro ci sono camorra e frange estremiste Lo Stato non ritardi coi pagamenti | sennò le mafie intervengono”

"Le Proteste di Napoli? In considerazione di alcuni dati, come il numero di motorini per strada e le violente aggressioni con bastoni ferrati, non sono certamente espressione della protesta dei lavoratori, ma nascono proprio dalla partecipazione di quelle parti più violente della società, che solitamente allignano nella camorra e nelle formazioni estremiste". sono le parole pronunciate ai microfoni di "24 Mattino", su Radio24, dal procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, che aggiunge: "Le indicazioni che ci arrivano confermano la partecipazione di soggetti inquadrati nell'ambito di organizzazioni criminali di tipo camorrista. D'altro canto, sono quelle a essere più ...

