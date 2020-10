Proteste di piazza: sale l’allerta del Viminale, manifestazioni in tutt’Italia. La gente è esasperata, si teme esplodere tensioni sociali (Di lunedì 26 ottobre 2020) Al Viminale sale l'allerta per le tensioni sociali che potrebbero esplodere nel paese dopo il nuovo Dpcm del governo che ha rintrodotto una serie di restrizioni. Le manifestazioni dei giorni scorsi a Napoli, Roma e Torino, viene sottolineato, sono un campanello d'allarme Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 ottobre 2020) All'allerta per leche potrebberonel paese dopo il nuovo Dpcm del governo che ha rintrodotto una serie di restrizioni. Ledei giorni scorsi a Napoli, Roma e Torino, viene sottolineato, sono un campanello d'allarme

