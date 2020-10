Proteste contro il coprifuoco a Roma | uno degli arrestati è un noto ultras della Lazio Si valutano connessioni con i disordini a Napoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020) È ununo dei quattroin seguito aiavvenuti a piazza del Popolo la notte fra il 24 e il 25 ottobre a. E ora gli inquirenti stanno valutando possibilicon quanto avvenuto ala notte precedente. Maurizio Pirisi, 27 anni, frequentatorecurva nord e in passato vicino al Blocco Studentesco (emanazione giovanile di Casapound) ha ricevuto il foglio di via obbligatorio disposto dalla Divisione anticrimineQuestura di, essendo residente a Ciampino. Insieme a lui, sono finiti in manette ini Liraz Grimemberg, 31 anni, e Adambarage De Alwis, 25 anni, oltre alla 21enne brasiliana Luana ...