Proteste anche a Salerno: manifestanti bloccati mentre raggiungevano la casa di De Luca (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giorni di manifestazioni in Campania: ieri sera a Salerno, dove si è tenuto un corteo nelle strade del centro cittadino contro le misure restrittive previste dal Dpcm e dalle ultime ordinanze della ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giorni di manifestazioni in Campania: ieri sera a, dove si è tenuto un corteo nelle strade del centro cittadino contro le misure restrittive previste dal Dpcm e dalle ultime ordinanze della ...

fanpage : Proteste contro il #lockdown anche a Roma, gli imprenditori scendono in piazza - danieleviotti : Premesso che si poteva fare di più e meglio; che sono da ascoltare non solo proposte e critiche ma anche proteste;… - LaStampa : Coprifuoco, anche a Catania è alta tensione: bombe carta e proteste in strada - lori_gianna : RT @iISud24: Campania, a Napoli oltre 2mila persone in piazza. Proteste anche a Salerno #26ottobre #napoli #salerno #campania #Proteste #d… - lori_gianna : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste anche Proteste anche a Terni, in piazza Tacito e poi davanti al Comune, contro le restrizioni dell'ultimo Dpcm - Il video Corriere dell'Umbria Il centro d’istruzione per adulti riapre ma con tagli drastici Restano venti posti

E scoppia la protesta anche perché le aule in più ci sarebbero: a metterle a disposizione la Croce Rossa di Mortara. Il cas, martedì alle 18,30 arriverà, anche in consiglio comunale ...

Nuovo dpcm, la protesta della palestra di Ferrara: “Restiamo aperti, con le buone o con le cattive”

Il lavoro è un diritto” ha concluso la donna appellandosi al sindaco, alle forze dell'ordine ma anche a tutti i titolari delle altre palestre per fare gruppo: “Il mio lavoro è essenziale per me e la ...

E scoppia la protesta anche perché le aule in più ci sarebbero: a metterle a disposizione la Croce Rossa di Mortara. Il cas, martedì alle 18,30 arriverà, anche in consiglio comunale ...Il lavoro è un diritto” ha concluso la donna appellandosi al sindaco, alle forze dell'ordine ma anche a tutti i titolari delle altre palestre per fare gruppo: “Il mio lavoro è essenziale per me e la ...